Выборы губернатора Приморского края прошли без нарушений, в соответствии с законодательством. Об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.
"В целом выборы прошли организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с действующим законодательством. Хочется выразить надежду, что и при подсчете голосов такая же прозрачность, такая же открытость будет сохранятся", — сказал он.
Шевченко добавил, что ни в ЦИК, ни в избирком Приморья на день голосования жалоб не поступало.