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В ЦИК сообщили, что выборы в Приморье прошли организованно 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Выборы губернатора Приморского края прошли без нарушений, в соответствии с законодательством. Об этом сообщил журналистам член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.
"В целом выборы прошли организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с действующим законодательством. Хочется выразить надежду, что и при подсчете голосов такая же прозрачность, такая же открытость будет сохранятся", — сказал он.
Шевченко добавил, что ни в ЦИК, ни в избирком Приморья на день голосования жалоб не поступало.
ТАСС: последние новости
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