Захарова: МИД РФ обратится в ОБСЕ из-за фейк-ньюс от BBC

Журналистка рассказала об этом во время общения со стрингером. Скриншоты переписки попали в интернет.

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИДа Мария Захарова, этот случай представляет собой образец пропаганды и фейковых новостей. Она добавила, что российское ведомство обратится в ОБСЕ по поводу данного инцидента.

«Британская BBC, судя по этой переписке, просто планировала создать отрежиссированный сценарий блокбастера относительного того, что именно Россия инспирировали протестные движения во Франции. Никакого другого вывода из этой информации сделать просто невозможно.

Сегодня мы видим настоящее написание сценариев в духе информационной войны. Вот именно это называется пропагандой. Пропаганда — это когда журналисты отрабатывают заранее поставленную цель, находя и компилируя факты. То, что мы видим на примере этой переписке, оно и есть. Лучше продемонстрировать реальную вовлечённость в пропагандистскую деятельность уже ничего не может.

Мы должны привлечь внимание международных структур, и мы обязательно сделаем это завтра же, в понедельник. Мы напишем соответствующие письма в ОБСЕ с примером того, как манипулируют общественным сознанием».

По словам Захаровой, деятельность журналистов BBC должны оценить участники парижских демонстраций

«Мне кажется, эту деятельность по написанию сценариев для документалистики должны оценить во Франции участники протестных движений. Кстати говоря, и властные структуры тоже. Властные структуры всё время обвиняют российские телеканалы во вмешательстве во внутренние протестные движения и политику, называют их пропагандистами. У меня такое ощущение, что участники протестов должны насладиться посылом британских журналистов что, оказывается, ими управляет Москва. Я думаю, что это очень унизительно, когда британские СМИ распространяют вот такие сведения».

Захарова добавила, что раньше в МИДе не догадывались о том, как именно создаются фейк-ньюс.

«Мы в МИДе, в зарубежных посольствах в ежедневном формате сталкиваемся с этим каждый день Мы просто не знали, как это всё делается, как осуществляется подготовка этих сюжетов. Сейчас мы знаем. У нас есть раздел на сайте МИДа с примерами фейковых публикаций».

Журналистка Русской службы BBC Ольга Ившина пыталась выяснить, имеет ли Россия какое-то отношение к акции «желтых жилетов» в Париже. В общении с ней по мессенджеру стрингер ответила, что не видела русских на протестах.BBC пока никак не комментировала эту переписку.