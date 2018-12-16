Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии

Свое заявление Порошенко сделал на так называемом "объединительном соборе" в Киеве, который избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко. Каноническая УПЦ не участвовала в мероприятии.

— Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию, — напомнил Володин. — Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви.

— Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество, — считает парламентарий.

Володин уверен, что действующему украинскому президенту, на самом деле, безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины.