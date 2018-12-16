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Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свое заявление Порошенко сделал на так называемом "объединительном соборе" в Киеве, который избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко. Каноническая УПЦ не участвовала в мероприятии.
— Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию, — напомнил Володин. — Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви.
Стало известно название новой церкви на Украине
— Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество, — считает парламентарий.
Володин уверен, что действующему украинскому президенту, на самом деле, безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины.
— Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере, — подчеркнул Вячеслав Володин.
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