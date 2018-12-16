Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод опроверг информацию о вбросах избирательных бюллетеней в Находке на повторных выборах губернатора Приморья.
Повторные выборы губернатора края проходят в Приморье 16 декабря. В списке кандидатов на пост главы региона четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").
"В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Находке, в гимназии №5 неизвестные подошли к сотруднику полиции, отвлекли его и совершили вброс бюллетеней. Представители общественных организаций информацию проверили. Ларчик очень просто открылся — в Находке нет гимназии №5.
В целом могу сказать, что эти повторные выборы более четкие, более прозрачные и понятные", — сказал Брод журналистам.