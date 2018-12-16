СПЧ опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Находке на выборах главы Приморья

"В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Находке, в гимназии №5 неизвестные подошли к сотруднику полиции, отвлекли его и совершили вброс бюллетеней. Представители общественных организаций информацию проверили. Ларчик очень просто открылся — в Находке нет гимназии №5.

В целом могу сказать, что эти повторные выборы более четкие, более прозрачные и понятные", — сказал Брод журналистам.