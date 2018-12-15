Путин пообещал посетить Московский цирк в 2019 году

Президент России Владимир Путин планирует посетить Большой Московский цирк в 2019 году — в год столетия российского цирка.

"Посмотрим, когда это будет удобнее и сделаю это обязательно", — сказал президент на заседании Совета по культуре и искусству в ответ на приглашение директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.

Артист напомнил, что в 1919 году Владимир Ленин подписал Декрет об объединении театрального дела, где в одном из пунктов как раз отметил цирк. "В следующем году мы будем праздновать 100-летие нашего российского цирка", — сказал Запашный, обращаясь к Путину. — Я вот вижу, что вы все время что-то себе записываете. Вы можете туда записать: "Надо сходить в цирк".

"Не поверите, как раз и записал", — смеясь ответил президент. "Записал еще фамилию Кобзон. Иосиф Давыдович многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, к сожалению, его уже нет, но я ему обещал, что обязательно сделаю это", — добавил Путин.

Популярность цирка

Запашный сообщил, что в 2018 году около 10 млн россиян посетили цирковые шоу по всей стране.

"В этом году цирковое искусство по всей стране посетило почти 10 млн наших граждан", — сказал он.

При этом, отметил он, в указе президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года в пункте 12, где говорится о культуре, слово "цирк" не обозначается. "И в законе о культуре у нас даже нет определения, что такое цирк в принципе. Поэтому я не удивляюсь тому, что многие к нам относятся очень часто не серьезно", — сказал Запашный. Он попросил президента обратить на это особое внимание.

Заседание Совета по культуре и искусству проходит в Константиновском дворце в Стрельне. В центре внимания участников заседания — вопросы формирования и реализации национальной программы "Культура" на период до 2024 года. Нацпроект разработан в соответствии с майским указом президента. Ранее сообщалось, что на его реализацию планируется направить более 100 млрд рублей.

Совет при президенте РФ по культуре и искусству — консультативный орган, призванный информировать главу государства о положении дел в соответствующих сферах, вырабатывать предложения по актуальным вопросам государственной политики в них и т. д. Совет также рассматривает заявки на присуждение государственных премий РФ в области литературы и искусства, госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

В предыдущий раз Путин проводил заседание Совета по культуре и искусству в декабре прошлого года.