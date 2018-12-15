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Путин призвал активизировать создание культурных кластеров 

BFM.RU + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Города, где появятся такие кластеры, уже определены
Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству призвал не затягивать с созданием крупных культурных кластеров в регионах РФ, передает ТАСС.
«Работа по созданию крупных культурных кластеров должна основываться на лучших российских и зарубежных наработках. Надо не затягивать с запуском этих важных проектов и использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки», — сказал глава государства
По его словам, крупные культурные кластеры будут способствовать более полному участию в культурной жизни жителей и туристов. Путин отметил, что уже определены города, где появятся первые такие кластеры. Это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь.
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