Путин призвал активизировать создание культурных кластеров

Города, где появятся такие кластеры, уже определены

Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству призвал не затягивать с созданием крупных культурных кластеров в регионах РФ , передает ТАСС

«Работа по созданию крупных культурных кластеров должна основываться на лучших российских и зарубежных наработках. Надо не затягивать с запуском этих важных проектов и использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки», — сказал глава государства

По его словам, крупные культурные кластеры будут способствовать более полному участию в культурной жизни жителей и туристов. Путин отметил, что уже определены города, где появятся первые такие кластеры. Это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь.