Путин: книги должны быть доступными и бесплатными в РФ

Президент России Владимир Путин призвал развивать сеть библиотек в стране. По мнению главы государства, это поможет гражданам прочитать любую книгу абсолютно бесплатно.

«В России появляется всё больше интересных, содержательных авторов, спрос на книжную продукцию и объемы выпуска постоянно растут. Одновременно с этим растут и цены на книги и, прежде всего, в сегменте детской литературы», — констатировал Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Таким образом, «библиотеки, где можно свободно, а главное — бесплатно брать книгу, приобретают особое значение», отметил Путин.

Ранее Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области. Тяжелобольной мальчик мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и его желание пообещал исполнить глава государства.