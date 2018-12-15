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Путин: книги должны быть доступными и бесплатными в РФ 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Президент России Владимир Путин призвал развивать сеть библиотек в стране. По мнению главы государства, это поможет гражданам прочитать любую книгу абсолютно бесплатно.
«В России появляется всё больше интересных, содержательных авторов, спрос на книжную продукцию и объемы выпуска постоянно растут. Одновременно с этим растут и цены на книги и, прежде всего, в сегменте детской литературы», — констатировал Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
Таким образом, «библиотеки, где можно свободно, а главное — бесплатно брать книгу, приобретают особое значение», отметил Путин.
Ранее Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области. Тяжелобольной мальчик мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и его желание пообещал исполнить глава государства.
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