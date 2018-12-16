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В ЦИК сообщили об отсутствии жалоб на ход выборов в Приморье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 43 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Выборы в Приморье проходят в строгом соответствии с законодательством, жалоб в ЦИК не поступило, рассказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.
«Избирком делает все, чтобы выборы были абсолютно легитимны. Представители движения «Голос» смогли получить доступ на избирательные участки в том количестве, котором они предложили. Мы отмечаем высокую явку, превышающую явку на первом и втором туре», — передает слова Шевченко РИА «Новости».
Зарегистрировано 40 обращений от жителей Приморья, они касаются порядка голосования, добавил Шевченко.
Информацию комиссия получает в режиме реального времени, а также мониторит соцсети.
Напомним, по состоянию на 15.00 (8.00 мск) на повторных выборах губернатора явка составила 29,53%.
В выборах участвуют Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).
На выборах уже проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.
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