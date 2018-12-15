В Крыму обратились с призывом к ЕС

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В Крыму призвали ЕС осудить инициаторов провокации в Керченском проливе 

РИА Новости 4 часа назад
Страны Евросоюза должны проявить здравый смысл и осудить инициаторов провокации Украины в Керченском проливе, заявил РИА Новости глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Ранее лидеры ЕС приняли заявление о готовности "принять меры" для усиления поддержки Киева в связи с задержанием нарушивших границу РФ украинских военных кораблей, но в документе нет призыва к принятию новых санкций.
"Мы тоже выражаем озабоченность по поводу провокации в Керченском проливе и надеемся, что страны ЕС все-таки займут здравую позицию, осуждающую нарушителей границы, которые должны понести ответственность по закону. Жаль, что на скамье подсудимых пока не будет тех, кто планировал провокацию и отдавал приказ, но их время тоже придет", — сказал РИА Новости Гемпель.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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