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В Крыму заявили, что ЕС живет в параллельной реальности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Страны Евросоюза живут в параллельной реальности, давая одностороннюю оценку провокации киевских властей в Керченском проливе, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее лидеры ЕС приняли заявление о готовности "принять меры" для усиления поддержки Киева в связи с задержанием нарушивших границу РФ украинских военных кораблей. В документе отмечается, что "нет никакого оправдания применению Россией военной силы". Евросовет также потребовал немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков и возвращения судов.
"Это оценка из параллельной реальности. Эти заявления продолжают звучать не столько для России, не столько для жителей Украины, сколько для жителей и граждан государств, входящих в Европейский союз", — сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, власти стран Евросоюза тем самым пытаются оправдать бесперспективную санкционную антироссийскую политику.
"А жителям стран Евросоюза ничего не остается, за неимением другой информации, как верить в этот абсолютный вымысел", — добавил он.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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