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Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по ДРСМД 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Wang Ying /Global Look Press
Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.
По его словам, документ призывает Россию и США продолжить консультации по вопросу о соблюдении обязательств по договору РСМД.
Кроме того, в резолюции говорится о необходимости конструктивного диалога на основе открытости и взаимного доверия, что будет способствовать прогрессу в сокращении ядерных вооружений и укреплению международной безопасности и стабильности.
Россия также призывает Генассамблею ООН признать подрывом «глобальной стратегической стабильности» любые действия, идущие вразрез с целями и положениями ДРСМД.
«Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной Договором процедуры приостановления своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу», — приводит РИА Новости слова Стрижижовского.
4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приостановит выполнение Договора и начнётся отсчёт шестимесячного периода, предусмотренного в данном соглашении для его расторжения.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал намерения Вашингтона приостановить действие Договора о ракетах средней и малой дальности. По мнению Москвы, фактически это означает нарушение соглашения.
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