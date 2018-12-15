Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по ДРСМД

Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, документ призывает Россию и США продолжить консультации по вопросу о соблюдении обязательств по договору РСМД.

Кроме того, в резолюции говорится о необходимости конструктивного диалога на основе открытости и взаимного доверия, что будет способствовать прогрессу в сокращении ядерных вооружений и укреплению международной безопасности и стабильности.

Россия также призывает Генассамблею ООН признать подрывом «глобальной стратегической стабильности» любые действия, идущие вразрез с целями и положениями ДРСМД.

«Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной Договором процедуры приостановления своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу», — приводит РИА Новости слова Стрижижовского.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приостановит выполнение Договора и начнётся отсчёт шестимесячного периода, предусмотренного в данном соглашении для его расторжения.