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Задержанный в России украинский моряк Небылица считает себя военнопленным 

РИА Новости + ещё 4 28 минут назад
Командир украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, задержанный в РФ из-за незаконного пересечения границы в Керченском проливе, назвал себя военнопленным, сообщил адвокат Николай Полозов.
По данным Полозова, адвокат команды защиты украинских моряков Эмиль Курбединов посетил Небылицу в СИЗО "Лефортово".
"Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос. В ходе допроса Богдан Небылица заявил, что является военнопленным", — написал Полозов в Facebook.
Ранее начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов отмечал, что Украина пытается представить своих задержанных после инцидента в Черном море моряков, как военнопленных, но они обвиняются в совершении уголовного преступления. Кроме того, по его словам, в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными арестованные моряки не могут считаться военнопленными, поскольку РФ и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.
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