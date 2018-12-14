Сергей Лавров на Радио «Комсомольская правда»

Слушатели так же могут принять участие в разговоре. Вопросы министру можно присылать на электронный адрес: lavrov@kp.ru. Автор самого интересного вопроса по мнению министра, получит подарок от МИД России. Редакция выберет еще одного победителя, который также будет награжден.

Слушайте прямой эфир на Радио КП и смотрите видео трансляцию на сайте kp.ru.

Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. По данным исследовательской компании Mediascope за первое полугодие 2018 года, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 21%. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,4 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM. В режиме online «Комсомольскую правду» можно услышать на сайте fm.kp.ru, а также в соцсетях Радио «КП» (Facebook, VK, OK и канале радио на YouTube).