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Сергей Лавров на Радио «Комсомольская правда» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: kp.ru
В понедельник 17 декабря глава МИД России Сергей Викторович Лавров в прямом эфире Радио КП обсудит с журналистами «Комсомолки» актуальные темы внешней политики нашей страны. Прямой эфир будет транслироваться из Министерства иностранных дел. Беседовать с Сергеем Лавровым будут журналисты «Комсомольской правды» Андрей Баранов и Дарья Асламова.
Слушатели так же могут принять участие в разговоре. Вопросы министру можно присылать на электронный адрес: lavrov@kp.ru. Автор самого интересного вопроса по мнению министра, получит подарок от МИД России. Редакция выберет еще одного победителя, который также будет награжден.
Слушайте прямой эфир на Радио КП и смотрите видео трансляцию на сайте kp.ru.
Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. По данным исследовательской компании Mediascope за первое полугодие 2018 года, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 21%. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,4 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM. В режиме online «Комсомольскую правду» можно услышать на сайте fm.kp.ru, а также в соцсетях Радио «КП» (Facebook, VK, OK и канале радио на YouTube).
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