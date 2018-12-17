В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии

"Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась, и об этом не идет никаких разговоров", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Москве вариант об интеграции с Белоруссией, когда фактически будет создано одно государство с единой валютой, которое после 2024 года возглавит Путин.

Он добавил, что Россия и Белоруссия имеют такой формат сотрудничества как Союзное государство. "Белоруссия — это наш союзник с большой буквы", — сказал Песков.