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В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тема интеграции России и Белоруссии с последующим президентством Владимира Путина в едином государстве на повестке дня не стоит, эта тема не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась, и об этом не идет никаких разговоров", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Москве вариант об интеграции с Белоруссией, когда фактически будет создано одно государство с единой валютой, которое после 2024 года возглавит Путин.
Он добавил, что Россия и Белоруссия имеют такой формат сотрудничества как Союзное государство. "Белоруссия — это наш союзник с большой буквы", — сказал Песков.
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