Мэром Симферополя стала Наталья Маленко

Главой администрации Симферополя избрана врио мэра крымской столицы Наталья Маленко. Такое решение приняли сегодня на сессии депутаты городского совета.

Депутаты выбирали из двух кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Помимо Маленко (набрала 80 баллов) в финал конкурса на пост главы администрации вышел безработный Олег Симонов (69 баллов). На сессии Симонова поддержали четыре депутата, а Маленко — 30.

Маленко назвала точечные проблемы города и пообещала вместе с депутатами их решить. На собеседовании своими первоочередными задачами она определила улучшение транспортно-дорожной инфраструктуры, уборку и вывоз мусора, приведение в порядок набережной реки Салгир. Кроме того, она отметила необходимость обеспечения транспортной доступности пяти новых строящихся микрорайонов. По ее данным, после завершения их строительства население крымской столицы увеличится на 80 тысяч человек. Также Маленко считает необходимым для обустройства придомовых территорий разработать муниципальную программу "Мой двор" и включиться в федеральную программу "Аварийное жилье". Еще она пообещала внести изменения в генплан и разработать план развития города до 2035 года.

— Точно знаю, что будет трудно, точно знаю, что мгновенно решить все проблемы не получится, но также точно знаю, что не имею права не сделать этот шаг, — заявила Маленко.

Комментируя результаты конкурса, председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев отметил, что будущему главе администрации предстоит трудная работа.

— Проблемных вопросов очень много, — считает он. — В канун Нового года их придется решать быстро и оперативно — это и отчет об исполнении бюджета текущего года, и принятие нового. Работа предстоит серьезная, требующая огромной ответственности, компетентности и решительности.

Напомним, предыдущий глава администрации Игорь Лукашев ушел в отставку 9 ноября. Врио главы была назначена Наталья Маленко. На кресло градоначальника претендовали девять человек. После того, как один отозвал свое заявление сам, а другому после проверки документов отказала комиссия, осталось семь претендентов. Это сама Маленко, помощник депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергей Богатыренко, региональный директор ООО "Продекс" Антон Ганин, судебный пристав Евгений Данилов , руководитель правозащитной организации Виктория Жуковская, безработные Олег Чигидин и Олег Симонов.

Справка "РГ"

Наталья Маленко родилась 31 июля 1959 года в Мичуринске Тамбовской области. Имеет два высших образования (историческое и юридическое). В разные годы руководила школой, Киевским райсоветом Симферополя, комитетом крымского парламента по труду, соцзащите, здравоохранению и делам ветеранов, первым заместителем председателя Госсовета РК.