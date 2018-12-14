В Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета 

Депутат Андрей Луговой вместе с членами Совета Федерации Людмилой Боковой и Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект об автономной работе рунета, сообщил RNS Луговой и подтвердил Андрей Клишас.
«Мы не делаем свой интернет», — подчеркнул Луговой, отметив, что речь идет о создании замещающей инфраструктуры.
«Поправки позволят предупредить случаи отключения из-за рубежа маршрутов доступа к российским сайтам, создавая условия для возможности открытия страниц в российском сегменте интернета, — сообщил RNS Клишас. — Кроме этого, реализация инициативы должна решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений между российскими пользователями. Сегодня имеется доступ к содержанию электронных сообщений, пересылаемых между российскими пользователями».