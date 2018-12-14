Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Андрей Луговой вместе с членами Совета Федерации Людмилой Боковой и Андреем Клишасом внесли в Госдуму законопроект об автономной работе рунета, сообщил RNS Луговой и подтвердил Андрей Клишас.
«Мы не делаем свой интернет», — подчеркнул Луговой, отметив, что речь идет о создании замещающей инфраструктуры.
«Поправки позволят предупредить случаи отключения из-за рубежа маршрутов доступа к российским сайтам, создавая условия для возможности открытия страниц в российском сегменте интернета, — сообщил RNS Клишас. — Кроме этого, реализация инициативы должна решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений между российскими пользователями. Сегодня имеется доступ к содержанию электронных сообщений, пересылаемых между российскими пользователями».
Rambler News Service: последние новости
Путин рассказал о предложении Ельцина стать президентом России Бутина признала вину в участии в заговоре против США В Донецке обвинили Киев в намерении задействовать корабли в атаке на Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко запретил россиянам «кормить» его республику32
В регионах РФ задержаны высокопоставленные чиновники13
Мэй сбежала с саммита ЕС131
Киев сообщил о переброске РФ сотни Су-27 и Су-30 в Крым268
Войска ДНР готовы к войне с Украиной197
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
33:31
Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову
Политика Статьи
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:06
В севастопольской школе на учеников обрушился потолок
Происшествия Пожары
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение