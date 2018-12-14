Авторы законопроекта об автономной работе Рунета объяснили свою инициативу

По словам сенатора Андрея Клишаса, законопроект позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости

Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости. Об этом заявил журналистам один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

"Законопроект направлен на обеспечение безопасного функционирования российского сегмента интернета и устранение его уязвимости. Поправки направлены на создание независимой инфраструктуры для обеспечения бесперебойного функционирования интернета на территории России", — сказал сенатор.

Он напомнил, что в стратегии кибербезопасности США , подписанной американским президентом в сентябре 2018года, декларируется принцип "сохранения мира силой", а Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, "которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнерам".

"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет— ресурсов. Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами (почта, интернет-банкинг) при любых внешних угрозах", — пояснил сенатор.

По его словам, новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях.

Конфиденциальность

Как отметил сенатор, поправки позволят предупредить случаи отключения из-за рубежа маршрутов доступа к российским сайтам, "создавая условия для возможности открытия страниц в российском сегменте интернета". "Кроме этого, реализация инициативы должна решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений между российскими пользователями. Сегодня имеется доступ к содержанию электронных сообщений, пересылаемых между российскими пользователями", — продолжил он.

С этой целью законопроектом предлагается установить, что оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к интернету, обязан обеспечить установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам и предоставить эту информацию в Роскомнадзор . Такие технические средства ведомство предоставляет операторам связи на безвозмездной основе, что исключает дополнительную финансовую нагрузку на них.

Координация в чрезвычайных ситуациях

В свою очередь первый зампред комитета по законодательству Людмила Бокова подчеркнула, что парламентарии хотят таким образом сделать российский сегмент интернета устойчивым. "Мы не делаем "свой интернет". "Свой интернет" — это оксюморон. Не может быть международной сети в одной стране. Мы создаем замещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету", — сказала Бокова ТАСС

По ее словам, российские законодатели хотят сделать более надежной сеть связи, включая голосовую связь, телеграфную, телевещание. "Сегодня каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре — и ничего о сети соседей. При Роскомнадзоре создается Центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи. Задача центра — координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях — чрезвычайная ситуация в регионе, выход сетевого оборудования из строя и так далее", — пояснила сенатор.

"Мы хотим, чтобы впредь не блокировали невиновных и больше не было случаев, когда блокировали одних, а заблокировали Google, платежные системы и еще десятки сторонних сервисов", — добавила она.

Бокова пояснила, что новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика.