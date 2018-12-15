Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее сообщалось, что участники заседания обсудят вопросы формирования и реализации национальной программы "Культура" на период до 2024 года.

Совет при президенте РФ по культуре и искусству — консультативный орган, призванный информировать главу государства о положении дел в соответствующих сферах, вырабатывать предложения по актуальным вопросам государственной политики в них, и т. д. Кроме того, Совет рассматривает заявки на присуждение государственных премий РФ в области литературы и искусства, а также госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

В ноябре президент РФ наполовину обновил состав Совета по культуре и искусству, в него сейчас входят 55 человек (из них из прежнего состава остались 27). В предыдущий раз Путин проводил заседание Совета по культуре и искусству в декабре 2017 года.