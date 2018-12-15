Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.
Ранее сообщалось, что участники заседания обсудят вопросы формирования и реализации национальной программы "Культура" на период до 2024 года.
Совет при президенте РФ по культуре и искусству — консультативный орган, призванный информировать главу государства о положении дел в соответствующих сферах, вырабатывать предложения по актуальным вопросам государственной политики в них, и т. д. Кроме того, Совет рассматривает заявки на присуждение государственных премий РФ в области литературы и искусства, а также госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
В ноябре президент РФ наполовину обновил состав Совета по культуре и искусству, в него сейчас входят 55 человек (из них из прежнего состава остались 27). В предыдущий раз Путин проводил заседание Совета по культуре и искусству в декабре 2017 года.
ТАСС: последние новости
Арестованный командир украинского катера "Никополь" назвал себя военнопленным Кремль аккредитовал на большую пресс-конференцию Путина рекордное число журналистов Песков считает нормальной практикой просьбы губернаторов увеличить финансирование регионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной165
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко267
В Крыму произошло ЧП124
Сегодня в Москву придет арктический холод8
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу467
Видео
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика
00:40
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»
Общество Украина
01:41
На Марсовом поле погасили Вечный огонь
Общество
00:52
Петросян рассказал о горе
Шоу-бизнес
02:25
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной
Политика Украина
00:16
Разоблачение редактора: «Битва экстрасенсов» дурачит зрителей
Шоу-бизнес
00:39
В Крыму обратились с призывом к ЕС
Политика
06:51
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение