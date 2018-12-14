Посол России прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона

На вопрос о том, свидетельствует ли рост контактов о потеплении, дипломат ответил, что ставить вопрос в такой плоскости пока преждевременно.

«К сожалению, конкретные действия американских властей пока свидетельствуют о противоположной тенденции. В то же время увеличение контактов говорит о том, что, несмотря на сложную обстановку, диалог между Россией и США сохраняется», — отметил он.

По словам Антонова, у Москвы и Вашингтона остаётся возможность услышать друг друга, и это очень важный момент в нынешней ситуации.

Посол добавил, что огромное значение играет не только количество контактов, но и их содержательное наполнение.