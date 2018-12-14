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Посол России прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с «Российской газетой» рассказал о нынешнем этапе отношений Москвы и Вашингтона.
На вопрос о том, свидетельствует ли рост контактов о потеплении, дипломат ответил, что ставить вопрос в такой плоскости пока преждевременно.
«К сожалению, конкретные действия американских властей пока свидетельствуют о противоположной тенденции. В то же время увеличение контактов говорит о том, что, несмотря на сложную обстановку, диалог между Россией и США сохраняется», — отметил он.
По словам Антонова, у Москвы и Вашингтона остаётся возможность услышать друг друга, и это очень важный момент в нынешней ситуации.
Посол добавил, что огромное значение играет не только количество контактов, но и их содержательное наполнение.
Ранее российское посольство заявило, что «с удовлетворением» восприняло решение Госдепартамента США отменить рекомендации не посещать Россию.
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