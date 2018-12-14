Названа дата переговоров Путина и Лукашенко

На прошлой неделе президент Белоруссии сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным , чтобы обсудить ряд накопившихся вопросов.

В Кремле подтвердили предстоящую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко . Она должна состояться 25 декабря. Об этом заявил президент Белоруссии в ходе пресс-конференции для представителей российских СМИ.

О своих планах на встречу с президентом России Александр Лукашенко говорил на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. По словам лидера Белоруссии, они должны обсудить ряд накопившихся вопросов. При этом одним из главных является нефтяной налоговый маневр России.