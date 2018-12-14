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Названа дата переговоров Путина и Лукашенко 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На прошлой неделе президент Белоруссии сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд накопившихся вопросов.
В Кремле подтвердили предстоящую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она должна состояться 25 декабря. Об этом заявил президент Белоруссии в ходе пресс-конференции для представителей российских СМИ.
О своих планах на встречу с президентом России Александр Лукашенко говорил на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. По словам лидера Белоруссии, они должны обсудить ряд накопившихся вопросов. При этом одним из главных является нефтяной налоговый маневр России.
Глава МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости, что встреча Путина и Лукашенко состоится в Москве.
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