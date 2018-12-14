В Кремле прокомментировали признание вины Марией Бутиной в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение россиянки Марии Бутиной, задержанной в США , признать вину по одному из пунктов обвинения.

«Все обвинения в её адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными. Всё остальное это вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать», — рассказал он журналистам.

Песков добавил, что «гипотетические рассуждения» в вопросе показаний Бутиной неприемлемы, поэтому необходимо дождаться решения суда.

Ранее Бутина заявила в американском суде, что её признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».