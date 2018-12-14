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В Кремле прокомментировали признание вины Марией Бутиной в США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, признать вину по одному из пунктов обвинения.
«Все обвинения в её адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными. Всё остальное это вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать», — рассказал он журналистам.
Песков добавил, что «гипотетические рассуждения» в вопросе показаний Бутиной неприемлемы, поэтому необходимо дождаться решения суда.
Ранее Бутина заявила в американском суде, что её признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно.
Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».
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