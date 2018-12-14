Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: позиция США не влияет на судьбу арестованных украинских моряков 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Позиция США по инциденту в Керченском проливе не может повлиять на судьбу арестованных украинских моряков, все в руках следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, нам так кажется, здесь мы полностью с вами согласны, поэтому, конечно, мы рассчитываем на то, что к такому же выводу придут и Соединенные штаты", — заявил Песков, комментируя слова журналиста о том, что встречи лидеров России и США важны для международной стабильности, и три украинских катера — не та причина, которая может помешать проведению этих встреч.
"На судьбу украинской команды может повлиять ход следствия, а также если до этого дойдет, решение суда", — добавил пресс-секретарь главы государства.
Песков уточнил, что по результатам следствия документы либо передаются в суд, либо нет, это решает следствие.
"Есть факт нарушения государственной границы, есть задержанные нарушители государственной границы и приобщенные к делу вот эти вот катера", — отметил Песков.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»97
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева48
Как Москва готовится к наступлению Киева в Донбассе7
Райкин отреагировал на ситуацию с Гайдуляном1
«Зелёные береты» умирают от рук «морских котиков»3
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение