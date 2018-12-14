Песков: позиция США не влияет на судьбу арестованных украинских моряков

Позиция США по инциденту в Керченском проливе не может повлиять на судьбу арестованных украинских моряков, все в руках следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Безусловно, нам так кажется, здесь мы полностью с вами согласны, поэтому, конечно, мы рассчитываем на то, что к такому же выводу придут и Соединенные штаты", — заявил Песков, комментируя слова журналиста о том, что встречи лидеров России и США важны для международной стабильности, и три украинских катера — не та причина, которая может помешать проведению этих встреч.

"На судьбу украинской команды может повлиять ход следствия, а также если до этого дойдет, решение суда", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что по результатам следствия документы либо передаются в суд, либо нет, это решает следствие.

"Есть факт нарушения государственной границы, есть задержанные нарушители государственной границы и приобщенные к делу вот эти вот катера", — отметил Песков.