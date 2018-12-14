В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии

Ранее вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в радиоэфире "Комсомольской правды" позволил себе резкие высказывания в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова.

"Безусловно, слышали. Я не думаю, что это позволительное заявление в адрес главы региона. Существует, скажем так, определенные методы урегулирования таких споров в случае, если появляются на этот счет претензии, поэтому мы в эту ситуацию вмешиваться не собираемся", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, слышали ли в Кремле об этом и насколько разделяют эту позицию.

Руководитель управления пресс-службы губернатора и правительства региона Ирина Бутенко назвала высказывания Леонтьева "провокацией" и сказала, что они не будут их комментировать. По ее словам, "сам Коновалов наслышан об этом, и не более того".