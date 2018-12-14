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В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в радиоэфире "Комсомольской правды" позволил себе резкие высказывания в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова.
"Безусловно, слышали. Я не думаю, что это позволительное заявление в адрес главы региона. Существует, скажем так, определенные методы урегулирования таких споров в случае, если появляются на этот счет претензии, поэтому мы в эту ситуацию вмешиваться не собираемся", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, слышали ли в Кремле об этом и насколько разделяют эту позицию.
Руководитель управления пресс-службы губернатора и правительства региона Ирина Бутенко назвала высказывания Леонтьева "провокацией" и сказала, что они не будут их комментировать. По ее словам, "сам Коновалов наслышан об этом, и не более того".
"Пусть останется на совести этого человека", — сказала Бутенко РИА Новости.
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