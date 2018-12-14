Политолог: отказом от новых санкции против РФ Евросоюз посылает сигнал США

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее этого добивалась Украина и ряд стран Восточной Европы.

При этом в документе отмечается, что ЕС "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией".

Однако большинство стран ЕС считает контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза. "Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских", — сказал он.

По его мнению, своим решением ЕС посылает сигнал за океан.

25 ноября три украинских военных судна нарушили границу России, выполняли опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования российских пограничников. После неоднократных предупреждений корабли и их экипажи были задержаны. В отношении моряков возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы России.