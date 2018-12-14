Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее этого добивалась Украина и ряд стран Восточной Европы.
При этом в документе отмечается, что ЕС "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией".
Однако большинство стран ЕС считает контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза. "Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских", — сказал он.
В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев выразил мнение, что Евросоюз не может жестко отреагировать на эту ситуацию, поскольку это спровоцировало бы ряд последствий.
По его мнению, своим решением ЕС посылает сигнал за океан.
25 ноября три украинских военных судна нарушили границу России, выполняли опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования российских пограничников. После неоднократных предупреждений корабли и их экипажи были задержаны. В отношении моряков возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы России.