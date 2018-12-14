Глава «фабрики американской власти»: нам уже не победить Россию

Когда руководитель самого известного, самого влиятельного и самого элитного "мозгового центра" Соединенных Штатов заявляет о том, что мировой порядок, основанный на американской гегемонии, находится при смерти и его уже не спасти, то к его позиции стоит прислушаться. Если руководитель этого же аналитического центра, который прославился составлением стратегий для ЦРУ Госдепа , заявляет, что успех Владимира Путина Крыму стал моментом "драматической неудачи" нового мирового порядка, то к такому анализу стоит прислушаться вдвойне. А самое интересное — то, что вся программная статья, в которой председатель Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) Ричард Хаас изложил все эти мысли, больше напоминает монолог доктора, пытающегося успокоить истеричного пациента, которому только что доложили о страшном диагнозе.

Для понимания того, насколько важен вброс в американское инфополе столь нехарактерных для него тезисов, следует кратко напомнить, чем отличается Совет по международным отношениям от других американских НКО.

Во-первых, это очень старый аналитический центр, созданный американо-британской политической элитой еще в 1921 году, под покровительством администрации Вудро Вильсона

Во-вторых, "Совет по международным отношениям" — это организация, чьи знаковые члены иногда не могли скрыть своего крайне презрительного отношения к демократии, к рядовым жителям планеты и продвигали идею о том, что некий клуб или класс "избранных" интеллектуалов должен принимать ключевые решения сам — или снабжать избранных политиков правильно интерпретированной информацией, которая определит их решения.

Один из основателей и едва ли не главное публичное лицо Совета по международным отношениям, американский колумнист, советник президента Вилсона и выдающийся теоретик пропаганды Уолтер Липпман прославился тем, что придумал концепт "производства согласия" — то есть научно обоснованного массированного использования СМИ в качестве инструмента управления общественным мнением и политическими процессами. Сам Липпман в 1922 писал, что способность "производить согласие" (то есть добиваться согласия без того, чтобы аудитория заметила манипуляцию, и делать это буквально "конвейерным методом") — это технология, которая радикально перевернет демократические системы, "сильнее, чем любая революция".

В-третьих, Совет по международным отношениям — это НКО, в которое семья Рокфеллеров, семья Форд и семья Варбург (через Warburg Pinkus) вложили и до сих пор вкладывают серьезные средства, а сам аналитический центр этим очень гордится и является координатором исследовательских программ фонда Рокфеллеров.

И последний штрих к портрету: "Совет по международным отношениям" — это кузница кадров для американской политической системы. Из аналитиков и исследователей совета, которые обязаны ему карьерой, стоит отметить директора ЦРУ Аллена Даллеса и его брата, госсекретаря Джона Даллеса. На пике холодной войны более половины сотрудников Госдепа были членами этого "рокфеллерского" аналитического центра, и могло быть не очень понятно, где на самом деле принимаются ключевые решения по внешней политике США.

С деятельностью совета связано много конспирологических теорий, но для объяснения и оценки его влияния не требуется конспирологии. Достаточно просто посмотреть на список его действующих членов и отметить то количество исследований, которое он провел для различных государственных структур, чтобы прийти к выводу, что эдакий "коллективный мозг на аутсорсе" будет при любых обстоятельствах очень сильно влиять на политические решения американской элиты.

По вышеизложенным причинам председатель совета имеет моральное право говорить с американской элитой в назидательном тоне и читать ей лекции о том, как устроен мир на самом деле. В некотором смысле статья председателя Ричарда Хааса — это своего рода дистиллированная позиция той интеллектуальной части американской элиты, которая сыграла едва ли не ключевую роль в победе США в холодной войне. Мистер Хаас настоятельно советует американской элите успокоится и принять тот факт, что поезд ушел и спасать мировой порядок с американским гегемоном во главе бесполезно, опасно и бессмысленно. Более того, у главного американского аналитика есть предложение конструктивной стратегии для Вашингтона, но это предложение вряд ли найдет понимание среди американских политиков.

Ключевой тезис статьи: "Мировые порядки выдыхаются путем длительного разложения, а не внезапного коллапса. Как и в случае сохранения порядка, эффективная государственная политика, эффективные действия и инициативная дипломатия могут определить то, каким образом произойдет разложение и что оно принесет. Но чтобы это случилось, нужно, чтобы кое-что произошло заранее: должно прийти признание того, что старый мировой порядок никогда не вернется и что все усилия по его воскрешению будут тщетными. Как и в любом завершении, принятие должно прийти до того, как можно двигаться дальше".

Председатель Совета по международным отношениям указывает на параллели между смертью Венской системы международных отношений (так называемой "системы Европейского концерта", сложившейся после Наполеоновских войн) и смертью нынешнего мирового порядка. Мистер Хаас даже утверждает, что между этими ситуациями есть символическая связь — "венская система" умерла в контексте Крымской войны, а нынешняя система получила серьезный удар именно после того, как Крым вернулся в Россию. Примечательно, что влиятельнейший американский эксперт ни на йоту не разделяет линию официальной американской пропаганды: он подчеркивает, что с российской точки зрения расширение НАТО , а также интервенции в Ирак и особенно в Ливию были нарушениями правил игры, и это объясняет последующие действия российской стороны. Также подчеркивается, что во всем мире, в том числе в его "либеральной" части, растет недовольство США: "Возмущение (ресентимент) по поводу американской эксплуатации (статуса. — Прим. ред.) доллара для введения санкций растет и растет также беспокойство по поводу того, что Америка набирает долги".

По версии мистера Хааса, США допустили огромное количество ошибок во внешней и внутренней политике, а экономические изменения, вызванные глобализацией, создают Америке дополнительные проблемы. Более того: Штаты потеряли свой позитивный мировой имидж, и теперь им приходится за это расплачиваться.

Рекомендации председателя Совета по международным отношениям просты и рациональны: раз уж деградацию мирового порядка нельзя остановить и обернуть вспять, то этот процесс деградации нужно возглавить. США предлагается работать над тем, чтобы "интегрировать Китай и Россию" в новую конфигурацию мировых отношений, и эта интеграция должна в обязательном порядке предполагать смесь компромиссов, стимулов и сопротивления Китаю и России. Более того — до американской политической элиты пытаются донести важную мысль: "То, каким будет XXI век, зависит в значительной мере от успешности этих усилий по интеграции".

Самую горькую пилюлю мистер Хаас припас для финала своего программного текста: американской элите предлагается начать себя наконец-то сдерживать во внешней и внутренней политике и попытаться восстановить (!) хотя бы часть потерянного уважения и имиджа "силы добра". Это потребует "сокращения государственного долга США, восстановления инфраструктуры, улучшения общедоступного образования, инвестиций в социальные программы, привлечения компетентных мигрантов" и многих других мер, на которые американская элита точно не пойдет.

"США не могут эффективно продвигать порядок в мире, если они разделены у себя дома, если они отвлекаются на внутренние проблемы и испытывают дефицит ресурсов", — пишет Ричард Хаас.

Но, глядя на нынешнюю американскую элиту, трудно отделаться от ощущения, что он не найдет в ней понимающих слушателей, готовых восстанавливать американский имидж, сдерживать себя от внешнеполитических авантюр, а также искать компромиссы и предлагать уступки России и Китаю.

Американское экспертное сообщество долго воспитывало в американской элите ощущение исключительности и теперь пожинает горькие плоды своей эффективной работы. Гордость — отличный наркотик, но очень плохой советчик. Впрочем, независимо от того, послушают ли американские политики советы аналитиков "рокфеллеровского мозгового центра" или не послушают, можно сделать важный вывод: даже лучшие американские умы не видят реалистичного способа спасти старый мировой порядок. А значит, все усилия России по демонтажу американской гегемонии должны быть продолжены. На обломках американского самовластья Россия сможет оставить красивые граффити, а еще, как показывает практика, демонтаж старого мирового порядка — прибыльное дело. По крайней мере, американцы смогли хорошо заработать на демонтаже СССР. Долг платежом красен.