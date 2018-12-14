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Кот Путина освоил японский язык 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Сибирский кот Мир, подаренный российским лидером Владимиром Путиным главе администрации префектуры Акита Норихисе Сатакэ, научился понимать по-японски и набрал вес в восемь килограммов. Об этом губернатор рассказал в интервью РИА Новости.
Сатакэ заявил, что Мир отлично поладил с другими шестью кошками, проживающими в его доме. Русского кота в его семье называют Миру-бо — так звучит его имя на японском вместе с уменьшительно-ласкательным суффиксом. «Кот тут же откликается. В шесть утра он просит есть — подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать», — сказал японский губернатор, добавив, что кот понимает по-японски.
Он также упомянул о породе собак акита-ину, которую Путину подарила японская сторона. По его словам, животное стало «хитом» в России после вручения такой породы олимпийской чемпионке в фигурном катании Алине Загитовой. «Мне сказали, что в России собаку акита-ину можно увидеть в разных регионах, и мне это очень приятно. Ведь это не только связи с Россией, но и то, что во всем мире про Акиту стало известно», — подчернул Сатакэ.
В 2017 году японский губернатор рассказал на форуме председателей региональных заксобраний стран Северо-Восточной Азии, что очень привязался к Миру. «Многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты», — сообщалось в публикации по итогам встречи.
В 2012 году Сатакэ подарил Путину щенка акита-ину в благодарность за помощь, оказанную Россией Японии во время стихийных бедствий. В свою очередь, глава российского государства передал японскому губернатору сибирского кота.
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