Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил планы Украины ввести новые санкции в отношении России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал решение правительства Украины внести на рассмотрение Совета безопасности и обороны предложение о новых санкциях против России.
«Сегодняшнее заседание руководителей стран Евросоюза показало нам, что у них есть консенсус по поводу продолжения санкций против России. Они были продлены на полгода. Но у них нет политического решения по поводу какого-то расширения. Любая попытка расширить санкции против России встретит очень резкое сопротивление внутри ЕС. Этот вопрос даже не переходит в практическую плоскость. Ни Италия, ни Венгрия, ни Словакия с Австрией и Чехией не готовы обсуждать этот вопрос. Поэтому все предложения Украины в данном случае адресуются сначала в Вашингтон с расчётом на то, что всесильные господа Помпео и Болтон будут принуждать европейцев к санкциям. Но, судя по всему, это не так просто», — сказал Брутер.
Он также отметил, что «у Украины очень немного шансов кого-то убедить в том, что Россию нужно продолжать сдерживать».
«Они будут пытаться это делать, агитировать и отсылать в США очередные предложения. Но Вашингтон не всесилен и мы сегодня это видим гораздо более ясно, чем какое-то время назад. К тому же, на Украине понимают, что Евросоюз продолжит оглядываться на свои отношения с Россией. А их попытки убеждения будут вызывать дополнительное отторжение», — считает эксперт.
Ранее правительство Украины сообщило, что внесёт на рассмотрение Совета безопасности и обороны предложение о новых санкциях против России.
RT на русском: последние новости
В Госдуме прокомментировали признание вины Марией Бутиной Путин рассказал, кто может стать президентом Юрист объяснил признание вины Марией Бутиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В неудачах ядерной «Булавы» РФ обвинили Украину1
ЕС обратилась к РФ с требованием по задержанным морякам377
Савченко частично ослепла и оглохла215
Открывший стрельбу во Франции убит21
В РФ отреагировали на признание вины Бутиной175
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение