Слуцкий о признании Бутиной своей вины: её сломали

«Мария Бутина, очевидно, признала вину под давлением, хотя она сама и отрицает, что содержание в одиночной камере как-то повлияло на ее решение. Ее сломали. В таких обстоятельствах сломаться может каждый, даже здоровый мужик, а речь идёт о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях», — заявил депутат «Парламентской газете».

Слуцкий назвал все обвинения против Бутиной сфабрикованными, а судебный процесс — политизированным.

«Хваленое американское правосудие в деле Бутиной — это пример современной политической инквизиции. Обвинения все сфабрикованы, весь процесс явно политизирован, начиная с того, что задержали ее в канун встречи президентов России и США в Хельсинки и вряд ли это было совпадением», — сказал он, отметив, что ситуация была и остается «крайне некрасивой".

Глава думского комитета выразил мнение, что, какими бы ни были сейчас условия сделки со следствием, и какой бы приговор не вынесли Бутиной, Россия все равно должна добиваться ее возвращения на родину.

Ранее в четверг стало известно, что россиянка Мария Бутина в ходе заседания по её делу признала вину по одному из пунктов обвинения, касающемуся сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Она дала согласие заключить со следствием сделку, отказавшись от судебного процесса. На вопрос судьи, вступала ли россиянка с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории Соединённых Штатов для нанесения ущерба интересам США, Бутина ответила утвердительно.

Марию Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне, ее обвиняют в шпионаже в пользу России и в „сговоре c целью работы агентом иностранного государства“ без необходимой регистрации при правительстве США. В случае, если ее вина будет доказана по всем пунктам, Бутина может получитьь до 15 лет тюремного заключения.