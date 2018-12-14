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Лавров прокомментировал признание вины Марией Бутиной 

RT на русском + ещё 87 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, признать вину по одному из пунктов обвинения.
«Насколько я понимаю, весь смысл этой сделки с правосудием — такая практика характерна прежде всего для США — заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», — цитирует РИА Новости министра.
При этом Лавров не исключил, что Бутина специально содержалась в таких условиях, чтобы «сломать её волю и вынудить её, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала».
Глава МИД России рассказал, что дипломаты уже посетили Бутину.
«Она по-прежнему содержится в очень нестандартных условиях — условиях, которые обычно применяются для крайне опасных рецидивистов», — сказал Лавров.
Ранее Бутина заявила в американском суде, что её признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно.
Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».
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