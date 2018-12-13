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Россия хочет содействовать диалогу по Карабаху, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по карабахскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию карабахского конфликта", — сказал Лавров, прибывший в Баку для участия в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Отношения между Арменией и Азербайджаном напряжены из-за конфликта в Карабахе, начавшегося в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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