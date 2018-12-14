«Юридически ничтожно»: в Москве прокомментировали решение США о выходе из ДРСМД

По словам заместителя главы МИД ОФ Сергея Рябкова, решение Штатов о приостановке исполнения своих обязательств не может иметь никаких последствий с юридической стороны.

По словам заместителя главы ведомства Сергея Рябкова, решение Штатов о приостановке исполнения своих обязательств не может иметь никаких последствий с юридической стороны. Само по себе оно является ничтожным с точки зрения закона.

«По истечении заявленного американской стороной двухмесячного срока никаких юридических последствий не наступит и договор продолжит действовать», — отметил Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что американская сторона до сих пор не потрудилась объяснить, что именно имеет ввиду под «выходом из договора». США не известили о каких-либо конкретных шагом и действиях, которые повлечет это решение.

Рябков напомнил, что Москва со своей стороны исполняет договор, но принимает к сведения намерения США и готова к предметному диалогу. Вместе с тем российская сторона намерена по-прежнему тщательно отслеживать соблюдение договора со стороны Соединенных Штатов.