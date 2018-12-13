Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не разъяснили, что подразумевают под приостановкой ДРСМД, заявили в МИД 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
США до сих пор не разъяснили России, что подразумевается под приостановкой выполнения договора о РСМД, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Возникает вопрос, что именно американская сторона вкладывает в понятие "приостановки". США не предоставили нам каких-либо разъяснений на этот счёт. В то же время, для специалистов очевидно, что реально "приостанавливать" в реализации ДРСМД практически нечего. Ликвидация попавших в сферу охвата Договора ракетных вооружений осуществлена много лет назад, давно завершены и все верификационные процедуры", — цитирует Рябкова сайт МИД РФ.
Последние новости
Путин рассказал о неожиданном для него разговоре с Ельциным Спецназ России получил автомат, который в США назвали "супероружием" Американцы все больше любят Путина и Россию. И вот почему
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заговорил о решительном ответе России135
Путин рассказал, кто может стать президентом552
«Готов воевать до последнего украинского солдата»109
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО50
Око за око: Китай решил ударить по Канаде186
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение