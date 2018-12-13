США до сих пор не разъяснили России, что подразумевается под приостановкой выполнения договора о РСМД, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Возникает вопрос, что именно американская сторона вкладывает в понятие "приостановки". США не предоставили нам каких-либо разъяснений на этот счёт. В то же время, для специалистов очевидно, что реально "приостанавливать" в реализации ДРСМД практически нечего. Ликвидация попавших в сферу охвата Договора ракетных вооружений осуществлена много лет назад, давно завершены и все верификационные процедуры", — цитирует Рябкова сайт МИД РФ.