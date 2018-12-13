Путин рассказал, что повысило его самооценку в школе

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в младших классах у него было "не очень" с математикой, однако затем, благодаря школьному кружку, он приобщился к этой науке, что повысило его самооценку и позволило добиваться успехов и в других сферах.

"Я, когда в начальных классах учился — до восьмого, по-моему, класса — должен сказать, что считал, что с математикой у меня как бы не очень, мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни", — рассказал глава государства во время открытого урока в рамках форума "Проектория".

По словам президента, все изменилось, когда к ним в школу пришел преподаватель из университета или математического института и предложил открыть кружок математики. "Я не знаю, как меня туда занесло, но мне это очень понравилось, и начало очень получаться", — продолжил Путин. Президент отметил, что кружок был посвящен высшей математике и, как объяснил тогда ему преподаватель — "это и есть математика", тогда как в школе до этого они проходили обычную арифметику в духе "шесть на ум пошло, семь с ума сошло". "А это [то, что изучалось в математическом кружке] нечто другое, это требует абстрактного мышления, и у тебя это получается", — пересказал Путин сказанные ему учителем слова.

"Для меня самого это было открытие. Но я это открытие сделал благодаря ему [преподавателю], я до сих пор ему благодарен, — сказал президент. — Это повысило мою собственную самооценку, и позволило мне потом даже в других отраслях знаний развиваться, идти вперед, добиваться успехов". Путин заключил, что подобные шаги, сделанные в начале пути, в ходе становления личности, крайне важны, но "это требует большого таланта и творческого подхода со стороны преподавателя, конечно".

Как отметил президент, для того, чтобы быть источником знаний, нужно иметь соответствующий авторитет у учеников. "Все здесь знают… что такое интернет: кто-то называет это панацеей от всего, кто-то называет это помойкой, но это колоссальные возможности. В условиях этого бешеного потока информации стать источником знаний для молодых людей может только авторитетный человек, мнение которого для его слушателей, для его учеников является определяющим", — сказал глава государства.

По мнению Путина, все это требует большой работы и увлеченности своим делом. "В современном мире это, мне кажется, почти невозможно. Но многим удается из вас, что удивительно", — обратился президент к участвующим в форуме преподавателям.