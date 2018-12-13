Депутат Госдумы заявил, что уже почти 20 лет ездит на одном автомобиле

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что в течение последних 20 лет не менял свой автомобиль. Об этом он рассказал на заседании нижней палаты парламента в ходе рассмотрения в первом чтении правительственного законопроекта, направленного на противодействие массовому оформлению диагностических карт без реального проведения техосмотра.

«Моей машине в следующем году будет 20 лет, в феврале. Она у меня, тьфу-тьфу-тьфу, в очень хорошем состоянии, потому что я за ней слежу», — рассказал С. Иванов, не уточнив марки и модели своего автомобиля.

При этом он признался, что «уже разленился» и раз в год отдает автомобиль для осмотра в техцентр.

«Мне там меняют масло, наливают различные жидкости, — я это и сам могу делать. Но основная масса населения не знает, как забортировать и разбортировать колесо», — заявил он.

Согласно сведениям о доходах С. Иванова за 2017 г., размещенным на официальном сайте Госдумы, в его собственности нет автомобилей, только парусная лодка «Контест 34», а его супруга является владелицей автомобиля Toyota RAW 4.