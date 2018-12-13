Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова напомнила Японии про требование СССР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Требование СССР о выводе американских войск из Японии, отраженное в памятной записке от 27 января 1960 года, должно учитываться в ходе переговоров о мирном договоре между Москвой и Токио, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Безусловно, в рамках переговорного процесса будет обсуждаться весь комплекс вопросов, в том числе проблематика безопасности. При этом исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятные записки правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 года», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Захарова отметила, что даты проведения консультаций между заместителями глав МИД России и Японии в рамках созданного переговорного механизма пока не согласованы, продолжается уточнение вопросов, связанных с началом диалога по проблеме мирного договора в обновленном формате.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно в ходе состоявшейся в ноябре в Риме встречи обсудили вопрос ускорения переговоров по заключению мирного договора.
Напомним, на состоявшейся 14 ноября встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ решили активизировать диалог по мирному договору на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова отреагировала на сообщения о «ядерной бомбе в Крыму» Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными В Ярославле собрались школьники – будущая научно-техническая элита России
Комментарии63
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Око за око: Китай решил ударить по Канаде195
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет6
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Путин рассказал о своих научных увлечениях14
В деле Фриске наступила неожиданная развязка118
Видео
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
33:31
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет
Политика
00:52
ТЦ «МЕГА Белая Дача» горит
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение