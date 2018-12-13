Кадыров пожаловался на сокращение дотаций Чечне 

Глава Чечни пожаловался на то, что правительство РФ сократило федеральную целевую программу в республике.
«В развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета», — сказал Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия-24». Так, он ответил на вопрос, могли ли власти Чечни сделать больше за 11 лет.
«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал руководитель Чечни. Он напомнил, что республике было выделено 75 млрд
«Говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — посетовал Кадыров. Он отметил, что на него смотрели с недоверием, однако ему оказал доверие президент, и это, по его словам, чень сильно помогало.