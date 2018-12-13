В МИД России призвали США освободить Бутину 

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство следит за ситуацией с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной. Об этом она сказала во время брифинга.
По ее словам, отношение американской стороны к россиянке является "недопустимым".
"Мы вновь требуем от Вашингтона соблюдения ее (Бутиной) законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы", — сказала Захарова.
Она добавила, что даже человеку со специальной подготовкой было бы сложно в созданных властями Соединенных Штатов условиях.
Ранее российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США.