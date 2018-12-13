В МИД России призвали США освободить Бутину

По ее словам, отношение американской стороны к россиянке является "недопустимым".

"Мы вновь требуем от Вашингтона соблюдения ее (Бутиной) законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы", — сказала Захарова.

Она добавила, что даже человеку со специальной подготовкой было бы сложно в созданных властями Соединенных Штатов условиях.

Ранее российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США.