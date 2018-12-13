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В МИД заявили о мешающих борьбе с терроризмом США 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Американское военное присутствие в Сирии препятствует борьбе с терроризмом на этой территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Незаконное американское вооруженное присутствие на почти 30% территории Сирии не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи», — приводятся слова Захаровой в Twitter ведомства.
Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко заявлял, что бездействие проамериканских сил в Сирии позволило террористам установить полный контроль над территорией у Евфрата.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем говорил, что возглавляемая США международная коалиция оказывала прямую военную поддержку террористам.
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