Россия объявила персоной нон грата словацкого дипломата

«На днях персоной нон грата в Российской Федерации был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток», — сказала Захарова.

По её словам, послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота.

Ранее Словакия объявила о высылке из страны российского дипломата.