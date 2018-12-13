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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг 

RT на русском 22 минуты назад
В четверг, 13 декабря, официальный представитель МИД Мария Захарова проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.
RT на русском: последние новости
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