Мария Захарова проводит еженедельный брифинг

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МИД: заявления США и НАТО о поддержке членства Грузии в альянсе провокационны

Посольство России потребовало перевести Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме

Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за свою карьеру