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Дипломаты потребовали улучшения условий содержания Бутиной в тюрьме 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину накануне слушаний о признании вины, говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.
"Дипломаты посольства посетили в тюрьме российскую гражданку М. В. Бутину. В отношении соотечественницы по-прежнему применятся режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья… Требуем перевода Марии на гуманные условия содержания", — сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что российские дипломаты будут присутствовать на намеченных на 13 декабря слушаниях в суде о признании вины Бутиной. Ранее телеканал NBC News сообщил, что Бутина признает вину в одном пункте сговора с целью нарушить закон США об иноагентах. По данным телеканала, Бутина может быть приговорена к полугоду тюрьмы и депортации из США при том, что она уже почти полгода провела в тюрьме. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. В прошлом минюст называл эти обвинения "шпионажем лайт" — предполагается, что обвиняемый был не просто представителем другой страны без должной регистрации, а работал по заданию неких официальных лиц за рубежом. Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами.
Адвокат россиянки заявлял, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Адвокаты назвали Бутину в судебных документах наивной студенткой, которая рассказывала знакомым о необходимости улучшить отношения России и США, однако не собиралась продвигать эту идею скрытым образом от имени российских официальных лиц.
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