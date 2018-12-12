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Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю его карьеру 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает недавнюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным самой полезной из тех, которые он провел за свою карьеру.
"Это была самая полезная встреча, которые у меня вообще были. По соглашениям, по сотрудничеству в ВТС, которое мы усилили", — заявил Мадуро в ходе пресс-конференции. Она транслируется на его странице в Facebook.
Президенты России и Венесуэлы провели переговоры 5 декабря. Мадуро по итогам визита в РФ заявил, что страны договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 миллиардов долларов и поставках 600 тысяч тонн зерна.
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