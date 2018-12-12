Депутаты Госдумы прибыли в Турцию, чтобы помочь вернуть в Россию десятилетнюю девочку

Группа депутатов Госдумы проведет в Турции ряд встреч с тем, чтобы помочь жительнице Северной Осетии вернуть на родину десятилетнюю дочь, которую отец удерживает в ближневосточной стране в течение семи лет. Об этом ТАСС в среду сообщил член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, входящий в состав делегации.

"Мы уже здесь, в Анкаре. У нас была уже встреча с заместителем министра иностранных дел Турции, была очень продуктивная встреча в посольстве РФ, с послом нашим, с сотрудниками посольства. Прошла также встреча в минюсте. Будет еще в парламенте встреча, встреч еще будет много", — сказал Тайсаев.

Депутат отметил, что в Турции сейчас находится группа депутатов, которую возглавляет зампредседателя комитета по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов. Кроме того, в Анкару прибыли мать удерживаемой девочки и адвокат.

"Мы бы хотели в первую очередь организовать нам встречу с ребенком, чтобы убедиться, что она жива, здорова. Пока идет все очень сложно. Они, конечно, защищают своего гражданина, но они понимают, что пока говорить о чем-то рано", — добавил Тайсаев.

История маленькой россиянки

В беседе с корреспондентом ТАСС мать девочки Зарина Албегонова выразила надежду на благополучный исход решения вопроса по итогам визита депутатской комиссии в Турцию. При этом Албегонова отметила, что, несмотря на сложные отношения с бывшим мужем, она готова разрешать ему встречаться с девочкой после того, как ее вернут в Россию.

Албегонова познакомилась с турецким гражданином во время учебы в университете в США. В 2004 году они зарегистрировали брак в Северной Осетии и переехали в Турцию. Однако этот брак не был легализован на территории ближневосточной страны. В 2008 году у пары родилась Айлин, а в 2010 году — девочка Селин, сейчас живущая с матерью. Айлин бывший муж Албегоновой забрал в 2011 году, в 2012-м уголовный суд Стамбула приговорил мужчину к пяти месяцам условно за похищение ребенка.

По словам матери, в 2016 году по распоряжению губернаторства города Стамбул сотрудники министерства, получив временную опеку, забрали Айлин у бывшего супруга, так как он без законных прав удерживал девочку более пяти лет. В течение двух дней дочь россиянки находилась под опекой государства в интернате, но, несмотря на запрет о приближении к ней, бывший муж Албегоновой и его семья были допущены в это учреждение. В августе 2016 года судья в Турции, ранее вынесшая решение забрать дочь у отца и отдать под опеку государства, вынесла постановление оставить девочку с отцом, который забрал ее из зала суда.

По словам Албегоновой, у дочери нет турецкого гражданства, а у отца нет на нее прав, в связи с чем ребенок не может пойти в местную школу. Также она рассказывала, что бывший супруг начал рассылать в российские ведомства обращения с просьбой помочь вернуть младшую дочь Селин, которая сейчас находится с матерью в России и имеет российское гражданство.