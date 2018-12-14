Путин поприветствовал участников фестиваля «Площадь Искусств»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Объединив на своих площадках лучшие творческие силы, фестиваль предлагает яркую, масштабную культурно-просветительскую программу, дарит публике прекрасную возможность приобщиться к отечественному и мировому духовному, художественному наследию, великолепным образцам исполнительской, композиторской, театральной школ", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что в этом году фестиваль посвящен юбилею его основателя, дирижера Юрия Темирканова . "Во многом благодаря большому, щедрому таланту и неиссякаемой энергии маэстро этот уникальный проект завоевал высокое международное признание, стал одним из самых заметных и по-настоящему праздничных событий, проходящих в Северной столице в канун Нового года и Рождества", — подчеркнул он.

Глава государства пожелал гостям, участникам и организаторам всего наилучшего и выразил уверенность, что фестиваль с его атмосферой, встречами и впечатлениями надолго запомнится жителям и гостям Санкт-Петербурга.

XIX Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" открывается в пятницу в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге, он продлится до 26 декабря. В филармонических залах за эти дни пройдет 16 концертов в разных жанрах, направлениях и стилях. Кроме этого свои программы подготовили Михайловский театр и Театр музыкальной комедии, а также Государственный Русский музей.