Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в среду в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу.
Помимо Клишаса, подписи под законопроектом поставили сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.
Как сообщил РИА Новости Клишас, в настоящее время законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.
"Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам", — отметил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в обществе уже сформировано "понимание" того, что интернет запрещено использовать в целях совершения таких преступлений, как сбыт наркотических веществ, распространение детской порнографии, мошенничество и так далее.
"В этой связи предлагается статью 20.1 Кодекса Российской Федерации "Мелкое хулиганство" дополнить ответственностью за распространение в сети интернет материалов, в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации", — отметил сенатор.