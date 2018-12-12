В ГД внесли проект о наказании за выражение в сети неуважения к государству

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в среду в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу.

Как сообщил РИА Новости Клишас, в настоящее время законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.

"Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам", — отметил сенатор.

Он обратил внимание на то, что в обществе уже сформировано "понимание" того, что интернет запрещено использовать в целях совершения таких преступлений, как сбыт наркотических веществ, распространение детской порнографии, мошенничество и так далее.