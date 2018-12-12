Посольство РФ призвало британские власти представить данные расследования смерти Глушкова

Посольство России Великобритании настоятельно призвало британские власти представить российской стороне полную официальную информацию о расследованиях обстоятельств смерти девять месяцев назад в Лондоне бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова . Об этом говорится в заявлении, опубликованном с среду на официальном сайте российского диппредставительства.

"Откровенное замалчивание причин смерти российского гражданина на территории Соединенного Королевства считаем категорически неприемлемым, — заявило российское посольство. — Настойчиво призываем власти Великобритании предоставить российской стороне полную официальную информацию о промежуточных результатах следствия по делу Н. А. Глушкова".

Посольство РФ полагает, что после загадочной смерти Глушкова прошло достаточно много времени, чтобы следствие представило предварительные версии произошедшего. "Однако вокруг этого преступления царит политический и информационный вакуум", — отмечают российские дипломаты.

Посольство РФ высказало серьезную озабоченность в связи с тем, что британские власти целенаправленно игнорируют многочисленные запросы и, в частности, отказываются давать ответ на находящийся в МВД Великобритании с апреля запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова. Без реакции остались и выдвинутые Посольством еще в апреле текущего года предложения провести встречу посла России с комиссаром полиции Лондона или экспертные консультации правоохранительных органов двух стран. "Такое "поведение" свидетельствует лишь об одном — британским властям определенно есть что скрывать от общественности", — полагает посольство России.

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был обнаружен мертвым 12 марта в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.