МИД обеспечит прием высокопоставленных гостей в честь 75-летия Победы в ВОВ

Министерству иностранных дел РФ и другим ведомствам поручено обеспечить приглашение, встречу, размещение, организацию питания, транспортное и медицинское обслуживание глав иностранных государств и правительств, приглашенных ветеранов на мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В среду проходит заседание оргкомитета "Победа", координирующего работу по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия победы в ВОВ.