Министерству иностранных дел РФ и другим ведомствам поручено обеспечить приглашение, встречу, размещение, организацию питания, транспортное и медицинское обслуживание глав иностранных государств и правительств, приглашенных ветеранов на мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В среду проходит заседание оргкомитета "Победа", координирующего работу по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия победы в ВОВ.
Кроме того, добавил он, управлению пресс-службы и информации президента РФ, правительству города Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поручено подготовить "концепцию и техническое задание на создание международного пресс-центра для освещения праздничных мероприятий".