В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о «войне»

По словам сенатора, Порошенко на фоне низкого политического рейтинга всячески пытается «дёрнуть стоп-кран с целью сохранения власти».

«Президент Украины использует недопустимую в цивилизованном обществе риторику, принимая решения, содержащие реальную угрозу для мира и безопасности. Его решение о введении военного положения, провокации международного военного конфликта в Керченском проливе, предотвращённого российскими пограничниками, нарушение прав человека в Донбассе грубо противоречат уставу ООН, резолюции, устанавливающей, что государства-члены ООН должны воздерживаться от угрозы силы и её применения», — отметила Ковитиди.

Она также добавила, что в публичных заявлениях Порошенко содержится состав статьи 353 Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность за «планирование, подготовку и развязывание агрессивной войны».

«Вся ответственность за политические, военные, иные провокации, совершённые в отношении России будет возложена на действующего президента Украины и его режим с последующем возложением права международной ответственности», — заключила Ковитиди.

Ранее Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе. В Кремле прокомментировали слова президента Украины.