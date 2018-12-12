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В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о «войне» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал инцидент в Керченском проливе войной.
По словам сенатора, Порошенко на фоне низкого политического рейтинга всячески пытается «дёрнуть стоп-кран с целью сохранения власти».
«Президент Украины использует недопустимую в цивилизованном обществе риторику, принимая решения, содержащие реальную угрозу для мира и безопасности. Его решение о введении военного положения, провокации международного военного конфликта в Керченском проливе, предотвращённого российскими пограничниками, нарушение прав человека в Донбассе грубо противоречат уставу ООН, резолюции, устанавливающей, что государства-члены ООН должны воздерживаться от угрозы силы и её применения», — отметила Ковитиди.
Она также добавила, что в публичных заявлениях Порошенко содержится состав статьи 353 Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность за «планирование, подготовку и развязывание агрессивной войны».
«Вся ответственность за политические, военные, иные провокации, совершённые в отношении России будет возложена на действующего президента Украины и его режим с последующем возложением права международной ответственности», — заключила Ковитиди.
Ранее Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе. В Кремле прокомментировали слова президента Украины.
RT на русском: последние новости
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