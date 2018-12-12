Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что готов передать смирительную рубашку для президента Украины Петра Порошенко после его слов о "войне".
Ранее президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. Видео интервью Порошенко опубликовал в Facebook.
"Не хочу обидеть наших так называемых украинских коллег, но делать такие заявления, тем более первому лицу государства, непозволительно. Если необходимо, готов передать для Петра Порошенко смирительную рубашку, чтобы охладить его агрессивный и воинственный пыл по отношению к России", — сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат счет подобное заявление предвыборным пиаром и желанием сорвать приближающиеся президентские выборы на Украине.
"Россия никогда не собиралась и не будет вести какие-либо военные действия с братским народом. А инцидент в Керченском проливе был лишь достойным ответом на провокацию, санкционируемую киевскими властями. Наши пограничники действовали профессионально, в рамках своих полномочий в отношении украинских военных кораблей, которые зашли в территориальные воды России и полностью игнорировали все законные требования", — подчеркнул Шеремет.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате 24 украинских моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.