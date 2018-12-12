В ГД готовы передать Порошенко смирительную рубашку после слов о «войне»

Ранее президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News . Видео интервью Порошенко опубликовал в Facebook.

"Не хочу обидеть наших так называемых украинских коллег, но делать такие заявления, тем более первому лицу государства, непозволительно. Если необходимо, готов передать для Петра Порошенко смирительную рубашку, чтобы охладить его агрессивный и воинственный пыл по отношению к России", — сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат счет подобное заявление предвыборным пиаром и желанием сорвать приближающиеся президентские выборы на Украине.

"Россия никогда не собиралась и не будет вести какие-либо военные действия с братским народом. А инцидент в Керченском проливе был лишь достойным ответом на провокацию, санкционируемую киевскими властями. Наши пограничники действовали профессионально, в рамках своих полномочий в отношении украинских военных кораблей, которые зашли в территориальные воды России и полностью игнорировали все законные требования", — подчеркнул Шеремет.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате 24 украинских моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.