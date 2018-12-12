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В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Украины, а не войной. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко в интервью Fox News.
«Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутка», — заявил украинский лидер, отметив, что случившееся — «не инцидент и не кризис».
По словам Пескова, российские власти «не согласны с такой трактовкой».
Представитель Кремля подчеркнул, что украинские военные грубо нарушили государственную границу России «со всеми вытекающими последствиями». Песков заявил, что Киев пытается изобразить Россию врагом для достижения своих целей перед выборами.
Ранее ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.
В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.
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